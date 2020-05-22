اتحاد الادباء والكتاب ينعى الروائي محمد علوان جبر

2020/05/22 | 23:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعى الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق الروائي،محمد علون جبر، الذي توفي اليوم الجمعة.والراحل هو كاتب وقاص و روائي من مواليد كركوك 1952، صدرت له عدد من المجاميع القصصية، كما صدرت روايات، قدم خلالها الوجع العراقي، والذاكرة العراقية، وشخص الحالة الاجتماعية والسياسية في البلاد.ـ كتب في الصحف العراقية والعربية منذ سبعينات القرن […]

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