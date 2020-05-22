2020/05/22 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الدولي يعلن مقتل الزاوي والجغيفي في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يعلن مقتل الزاوي والجغيفي في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يعلن مقتل الزاوي والجغيفي في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).