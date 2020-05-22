المالكي وحمودي يشددان على ضرورة التواصل بين الكتل

2020/05/22 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلد.

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