ما وراء اعفاء ابناء المغدور خاشقجي عن المنشار؟

2020/05/22 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تخبط واضح في قرارات عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول اواخر عام 2018.عائلة خاشقجي اعلنت خلال منشور كتبه على تويتر ابن المقتول صلاح خاشقجي، ان العائلة عفت عن قاتلي خاشقجي وذلك بعد شهور من صدور قرار بتنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة منهم.قرار العائلة لاقى رفضا […]

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