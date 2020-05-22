سوريا – «الجيش الوطني» يحرق 100 هكتار من الحقول والبساتين في “ريف حلب” الشمالي

2020/05/22 | 23:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمَ مدنيون من منطقة #عفرين بريف حلب الشمالي، فصائل «الجيش الوطني» التابع لـ #تركيا، بإضرام النيران في حقولهم، ما أدى لاحتراق مساحات واسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.وقال أحمد وليد (اسم مستعار) من سكان قرية…

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