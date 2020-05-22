التجارة: الطيور بريئة من تهمة أكل “حنطة” النجف وهذا ما حصل مع الكمية المسروقة

2020/05/22 | 23:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الكميات المفقودة من السايلو في النجف.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، ان “فريق رقابي تابع لها في محافظة النجف استطاع وضع اليد على أكثر من 752 طن من مادة الحنطة موجودة في مخازن سايلو النجف الأفقي”.وأضافت، أن “ما يتردد عن أكل طيور […]

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