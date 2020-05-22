2020/05/22 | 23:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم العالي مع التقدير ضميري يتكلم ومبدئي لايقبل – عدنان عودة الطائي لا يخفى على جنابكم سيادة الوزير مامر به التعليم العالي ومرافقه في العراق من انحدار وتخلف وتدمير وقد يكون ذلك ممنهجا حتى وصل بنا الحال ان نخرج من تصنيف الجامعات والمعاهد عالميا حتى وصل الأمر إلى مرحلة خطيرة يصعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضميري يتكلم ومبدئي لايقبل – عدنان عودة الطائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضميري يتكلم ومبدئي لايقبل – عدنان عودة الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).