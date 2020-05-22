2020/05/22 | 23:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيور تأكل سايلو النجف الأفقي – نجاح سميسم فجأة إختفى سايلو النجف، وتوارى عن الأبصار…ياللهول ..بالأمس شاهدتُ السايلو الأفقي، عندما مررتُ على مسافة بعيدة منه….إنه بناءُ شاهقٌ يترائى للناظر من بعيد وهو يضم في داخل مخازنه الضخمة آلاف الأطنان من الحبوب هي ثمرة جهد الفلاح العراقي البائس التي أنهكته وزادت […]

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