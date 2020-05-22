2020/05/22 | 23:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهازل التبرير ما بين النفط والطيور – مازن صاحب ليس هناك أسوأ من الكوميديا السوداء في التعامل الشعبي مع مفاسد المحاصصة.. ..زادت لها قصة جديدة عن اكل الطيور لاكثر من 700 طنا من الحبوب!! ولكن ما يثير اهتمامي ذلك البيان الذي تمت صياغته على عجل لتبرير موافقة العراق الفورية على تخفيض […]

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