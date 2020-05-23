محلل سياسي لـ”العهد”: يوم القدس كان ردا على كل المؤامرات السابقة منذ 1948 ولهذا اليوم

2020/05/23 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال المحلل السياسي حسين شلوشي ، اليوم الجمعة، ان خطابات القيادات هذا العام بمناسبة يوم القدس العالمي اثبتت رسوخ القضية لدى الشعوب الإسلامية.واكد شلوشي في حديث متلفز لقناة “العهد” ان محور المقاومة لديه الاستعداد الكامل لتحرير فلسطين المحتلة وهو تطور بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية وبين ، ” يوم القدس كان […]

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