ماهي الفئات المشمولة بقطع الراتب او تخفيضه؟ وزير المالية يجيب

2020/05/23 | 00:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حدد وزير المالية عبد الامير محمد علاوي ، اليوم الجمعة ، الفئات المشمولة بقطع الراتب او تخفيضة واجاب الوزير على عددة اسئلة ، تابعته “العهد نيوز” ، تشمل الاسئلة توضيح شامل بشأن الرواتب والمخصصات والفئات المشمولة بالقطع .-إن “الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين، أو […]

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