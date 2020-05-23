2020/05/23 | 00:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد المحلل السياسي الايراني د حكم أمهز، امس الجمعة ، ان يوم القدس معناه كبير وعظيم جدا وأعطى للقضية الفلسطينية بُعدها العميق.وقال أمهز في حديث متلفز لقناة “العهد” ، ” يوم القدس العالمي اخذ بُعده الإنساني والحقوقي وحتى العسكري والأساليب السياسية اثبتت عبر التاريخ انها لم تنقذ القضية الفلسطينية”.وبين ، ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي: السيد الخامنئي دعا الى دعم الفصائل الفلسطينية على كل المستويات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي: السيد الخامنئي دعا الى دعم الفصائل الفلسطينية على كل المستويات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).