2020/05/23 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلسطينيون يعلّقون الاتصال مع سي.آي.إيه بعد وقف التنسيق الأمني وزارة العدل السورية: منع مخلوف من مغادرة البلاد بصورة مؤقتة بيروت – وجدان شبارو قررت محكمة سورية منع سفر رجل الأعمال رامي مخلوف بصورة مؤقتة وذلك بحسب ما جاء في نسخة من القرار منشورة على صفحة وزارة العدل بموقع فيسبوك .وكان مخلوف […]

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