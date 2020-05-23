2020/05/23 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحو خلق فرص عمل – حيدر فاروق السامرائي لا أريد ان اطرح مشكلة بدون حل لكن سابدأ من كيفية توفير فرص عمل ولابد هنا أن نعمل وفق الادوات المتوفرة للبلد من أمكانيات تقنية وبشرية وأستهلاكية هنا نبدأ بأقتراح مشروعات من الممكن انشأها في مدة قصيرة لا تتجوز السنة مع توفير مجال […]

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