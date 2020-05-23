2020/05/23 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولة العراقية تشبهك؟ – شامل بردان كلا الجسم والدولة يعملان بنظام، وكلاهما قد يولد بتمام خلقة او بنقص، و كلاهما لا يصلان للكمال، وقد يسعيان للكمال فلا يصلانه بل يصلان لتمام افضل، فيكونا مشار اليهما بالعدل و الانسانية و العلم.و قد يلجأ الناس لانسان و دولة غريبين عنه ليعيشوا حقهم […]

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