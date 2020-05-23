2020/05/23 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو يكشف عن حديث "عظيم" أجراه مع الكاظمي والأمر المهم الذي عليه تنفيذه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 00:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يكشف عن حديث "عظيم" أجراه مع الكاظمي والأمر المهم الذي عليه تنفيذه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يكشف عن حديث "عظيم" أجراه مع الكاظمي والأمر المهم الذي عليه تنفيذه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).