القبض على 6 إرهابيين والعثور على مخزن للذخيرة غرب العراق

2020/05/23 | 00:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، عن القبض على 6 إرهابيين والعثور على مخزن للذخي...

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