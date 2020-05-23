2020/05/23 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرق علم إسرائيل بذكرى يوم القدس خامنئي: تل أبيب غدة سرطانية ستزول طهران – رزاق نامقي دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الفلسطينيين إلى مواصلة النضال ضد إسرائيل، واصفا إياها بأنها (غدة سرطانية يتعين التصدي لها إلى حين تحرير الأرض الفلسطينية بأجمعها)، وقال خامنئي في خطبة على الإنترنت (توصيتي الأساس هي استمرار النضال) […]

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