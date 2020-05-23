2020/05/23 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : طقس متذبّذب مصحوب بأمطار وعواصف ترابية بغداد – الزمان توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم السبت وغد الاحد صحوا الى الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط الامطار.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت وغد الأحد يكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء : طقس متذبّذب مصحوب بأمطار وعواصف ترابية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء : طقس متذبّذب مصحوب بأمطار وعواصف ترابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).