2020/05/23 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني: نسعى لإرساء بُنية إقتصادية متينة وتنويع مصادر الدخل إعلان عطلة العيد وكردستان يتسلّم 400 مليار دينار من بغداد أربيل – فريد حسن اعلنت حكومة إقليم كردستان عن بداية عيد الفطر المبارك يوم غد الأحد لغاية الخميس المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان تلقته (الزمان) امس انه […]

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