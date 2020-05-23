تحديث: انتباه: لن تنجح ثورة بمفردها!. -اللى اتلسع فى مصر، ينفخ فى السودان والجزائر ولبنان-!. - سعيد علام

2020/05/23 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام "النموذج المصرى" "السيناريو النموذج": الذى لا يصلح معه السلاح، يصلح معه الدهاء ! على حد تعبير المثل الشعبى المصرى الشائع "اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى"، يكون "اللى اتلسع فى مصر، ينفخ فى السودان والجزائر ولبنان"!.



لابد وان يكون قادة الحراك فى كلً من السودان والجزائر ولبنان، قد استوعبوا درس "النموذج المصرى" القاسى، الدرس النموذج، القاضى بان الاوضاع التى لا يصلح معها التدخل العسكرى ا ......





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