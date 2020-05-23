أربيل: بغداد تتحمّل الجزء الأكبر مما يعانيه الإقليم اقتصادياً

2020/05/23 | 01:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات يواجه #إقليم_كردستان العراق، أزمة اقتصادية صعبة، وهذه الأزمة انعكست على حيوات مواطني الإقليم، إذ تعجز الحكومة عن صرف مرتبّات الموظفين، نتيجة الأزمة.والأزمة ليست محصورة على الإقليم، أي لا يتحملها بمفرده، إنما المركز في…

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