إصابات جديدة بفيروس كورونا في البصرة بينها لمعاون طبي

2020/05/23 | 01:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل قضاء الزبير في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر لوكالة شفق نيوز بعد منتصف الليل، ان احد المصابين الثلاثة يعمل معاونا طبيا.

واضاف ان الاصابات الجديدة هي لملامسين للحالات السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية مساء الجمعة تسجيل ٧ وفيات و٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال ٢٤ ساعة الماضية

وبلغ مجموع الإصابات في العراق ٣٩٦٤، ومجموع حالات الشفاء: ٢٥٣٢، والراقدين الكلي: ١٢٨٥، ومجموع الوفيات: ١٤٧.

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