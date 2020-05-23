سوريا – التحالف الدولي يُعلن مقتل قياديين إقليميين لداعش في “دير الزور”

2020/05/23 | 01:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ التحالف الدولي، اليوم، عن مقتل قياديين إقليمين لتنظيم #داعش، خلال هجومٍ نفذه على موقعهم ب #دير_الزور، وذلك بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ 17 أيار الجاري.وكشف التحالف خلال بيانٍ، أن القياديين اللذين قُتلا هما،…

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