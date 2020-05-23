عصابات داعش تضرم النيران في حقول الحنطة جنوبي كركوك

2020/05/23 | 01:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضرمت عصابات داعش الإرهابية، اليوم السبت، النيران في حقول الحنطة جنوبي محافظة كركوك.

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