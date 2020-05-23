الحشد الشعبي يعلن التصدي لهجوم داعشي غرب كركوك

2020/05/23 | 01:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كركوكاعلنت الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، التصدي لهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش غرب محافظة كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم شنه فلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية قشقاية غرب كركوك واجبر المهاجمين على الفرار".واضاف ان "الهجوم اسفر عن استشهاد مواطن من اهل القرية".

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن انفجار دراجة نارية في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " عبوة ناسفة انفجرت على دراجة نارية كانت مزورعة في قرية الحد الأخضر بناحية العبارة في محافظة ديالى

بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة عنصر ضمن الحشد الشعبي في هجوم شنه تنظيم داعش على ناحية جرف النصر التابعة لمحافظة بابل.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر تنظيم داعش نفذوا مساء اليوم الجمعة، تعرضا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، العثور على عجلة مفخخة تحمل 10 براميل TNT وعبوات ناسفة، في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مفارز شع

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