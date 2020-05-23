اتصال هاتفي بين الكاظمي وبومبيو بشأن الحوار الاستراتيجي بين البلدين

2020/05/23 | 01:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التحضيرات للبدء بالحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن....

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