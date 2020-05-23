2020/05/23 | 01:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة تجمع انصار واتباع جماعة " ثار الله " المسلحة في البصرة ، لاستعادة مقرها الذي استولت عليه القوات الامنية ،بعد قتل واصابة متظاهرين بنيران الجماعة .

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