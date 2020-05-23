القوة الجوية: سنلجأ للقضاء بعد تهميش التطبيعية لحقوق الصقور

2020/05/23 | 01:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد نائب رئيس نادي القوة الجوية الرياضي، العميد وليد الزيدي، أن ادارة الصقور ستلجأ إلى القضاء لاسترداد حقوقه المفقودة بخصوص القاب الدوري التي طالب بها من أجل إضافتها الى سجلات النادي.وأضاف الزيدي أن " رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة السيد اياد بنيان وعند اللقاء به وعد بإعادة الالقاب المفقودة(غير المحتسبة ) إلى خزائن النادي والتي طالبنا فيها بكتاب رسمي ، مبينا أن هنالك ضغوطات تمارس عليه من أجل عدم عودتها إلى اقدم نادي تأسس في تأريخ الكرة العراقية انجب خيرة لاعبي المنتخبات الوطنية في كل الفترات وهذا التجاهل الواضح من الهيئة التطبيعية سيولد انعكاسا سلبيا في عملهم ".وأشار إلى أن ادارة ستكلف المحامي الخاص بالنادي بعد عطلة عيد الفطر المبارك اللجوء الى القضاء والذي سيعيد حق النادي المسلوب بخصوص كل الألقاب المفقودة لنادي القوة الجوية في فترتي الستينيات والسبعينيات".

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