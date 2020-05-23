العراق يعلن التعايش مع فيروس كورونا

2020/05/23 | 01:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق، مساء الجمعة،عن اتخاذ قرار بالتعايش مع فيروس كورونا وفتح الدوام والجامعات والمدارس.وقال وزير الصحة حسن التميمي، في تصريح صحفي، أن نتائج اختبارات فيروس كورونا تعلن بإشراف منظمة الصحة العالمية دون إخفاء أية أرقام، مشيرا الى أنه تم اتخاذ القرار بإمكانية التعايش مع كورونا ويتم اتخاذ الوقاية وتفتح الدوائر والجامعات والمدارس.وأشار […]

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