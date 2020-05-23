أبناء خاشقجي يعفون عن قتلة والدهم

2020/05/23 | 01:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم، وذلك وفق ما أعلنه نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه في “تويتر” بحسب التلفزيون الرسمي السعودي.وكتب صلاح خاشقجي: “في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا […]

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