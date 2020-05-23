2020/05/23 | 01:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الفنان العماني إبراهيم الزدجالي عن معاناته بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وفي لقاء تلفزيوني، قال الفنان إنه أصيب بالمرض في الإمارات وعانى في البداية من أعراض مشابهة لأعراض الزكام.ويوضح بأن الأعراض استمرت لـ12 يوما، والتزم بالحجر في فندق بدل المشفى بناء على نصيحة بعض أصدقائه.وتفاقمت الأعراض لاحقا، بحسب ما يكشف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : فنان خليجي يكشف تفاصيل إصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : فنان خليجي يكشف تفاصيل إصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).