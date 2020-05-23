دعاء ختم القرآن بالحرم في زمن كورونا – فيديو

2020/05/23 | 01:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مقطع فيديو يوثق دعاء الشيخ عبدالرحمن السديس، بعد ختم القرآن الكريم، في صلاة التهجد بالحرم المكي، فجر اليوم الجمعة، نسب مشاهدة عالية في مواقع التواصل الاجتماعي.ويظهر في الفيديو، الشيخ السديس، يقرأ آخر سور القرآن الكريم في صلاة التهجد، قبل أن يبدأ بدعاء طويل ومؤثر بكى خلاله كما يتضح من صوته.وكان الشيخ السديس […]

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