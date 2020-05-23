أميركا – السعودية: مصير التحالف؟

2020/05/23 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يعني وقوف القاعدة وراء العملية الإرهابية التي قام بها طيار سعودي في فلوريدا؟ وهل من أثر لهذا الحادث على العلاقات الأميركية السعودية؟

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