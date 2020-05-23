شخصيات كرهتها في مسلسلات رمضان - حوا بطواش

2020/05/23 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حوا_بطواش * غسان في مسلسل "أولاد آدم"منذ مدة قرأت رواية جميلة جدا، أثارت فضولي، شوّقتني وشدّتني لقراءتها، هي رواية "ثلاث" (2018) للروائي الإسرائيلي درور ميشعاني.



وهو روائي، محرّر وباحث في الأدب مختصّ بالأدب البوليسي، رواية وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة سابيرالعام الماضي، وهي أهم جائزة للأدب العبري في إسرائيل.



الرواية مقسّمة إلى ثلاثة فصول، اكتشفتُ في نهاية الفصل الأول أن بطل الرواية هو قاتل، فثار فضول ......





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