بالوثيقة.. حظر شامل للتجوال في صلاح الدين خلال أيام العيد

2020/05/23 | 02:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، أعضاء خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين ورؤساء الوحدات الإدارية كافة، بفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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