2020/05/23 | 03:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطابي يكشف أبرز المقررات التي أقرها وزير الصحة خلال زيارته لكربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 03:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطابي يكشف أبرز المقررات التي أقرها وزير الصحة خلال زيارته لكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطابي يكشف أبرز المقررات التي أقرها وزير الصحة خلال زيارته لكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).