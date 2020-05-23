الحشد الشعبي يعلن التصدي لهجوم داعشي غرب كركوك

2020/05/23 | 03:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحشد الشعبي، يوم الجمعة، التصدي لهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش غرب محافظة كركوك....

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