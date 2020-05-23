علاوي يسلم رسالة رئيس الوزراء لولي العهد السعودي

2020/05/23 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد العراق والسعودية جلسة مباحثات شهدت تسليم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موجهة الى ولي العهد محمد بن سلمان.

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