الخطابي يكشف أبرز المقررات التي تم إقرارها خلال زيارة وزير الصحة لكربلاء

2020/05/23 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، عن أبرز المقررات التي تم إقرارها خلال زيارة وزير الصحة حسن التميمي إلى المحافظة.

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