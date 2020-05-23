منظمة الصحة العالمية تعلن ان أميركا الجنوبية بؤرة جديدة لوباء كورونا

2020/05/23 | 06:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن أميركا الجنوبية باتت تشكل “بؤرة جديدة” لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل.وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الانترنت من جنيف إن “أميركا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض.نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأميركية الجنوبية.القلق يشمل العديد […]

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