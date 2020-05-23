بسبب إعلانها الانسحاب من “الأجواء المفتوحة” موسكو تتّهم واشنطن بـ”زرع الشقاق”

2020/05/23 | 06:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت روسيا الجمعة الولايات المتحدة بزرع الشقاق بين حلفائها، بعد إعلان واشنطن نيّتها الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة”، التي تسمح بالتدقيق في التحركات العسكرية وبالتثبت من ضبط التسلّح في الدول الموقعة عليها.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة تزرع الشقاق وعدم اليقين بين حلفائها بقرارات كتلك.إنّها تتجاهل آراء أعضاء كثر […]

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