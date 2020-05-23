2020/05/23 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا العراقيون في مدينة البصرة جنوبي البلاد يوم القدس العالمي بمسيرات جابت شوارع المدينة، وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والاتحاد ضد م...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..هكذا أحيا اهالي البصرة يوم القدس العالمي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..هكذا أحيا اهالي البصرة يوم القدس العالمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).