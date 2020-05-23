ابن سلمان يتسلم رسالة من الكاظمي

2020/05/23 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موجهة الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان....

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