بعد اغلاقه بأمر من الكاظمي .. انصار

2020/05/23 | 07:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقتحم مجموعة من عناصر حركة "ثأر الله" في وقت متقدم من صباح اليوم السبت مقر الحركة في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق والذي تم اخلاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وأودى إطلاق نار من قبل مسلحين في مكتب "ثأر الله"، بحياة متظاهر من اهالي البصرة في 13 ايار الحالي، ما دفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى توجيه قوة عسكرية لاعتقال المسلحين وإغلاق المقر.

واظهر تسجيل فيديوي تداوله ناشطون ان انصار الحركة تمكنوا من الدخول الى المقر بعد ان تدافعوا مع القوات الامنية التي لم تستطع من منعهم.

وبحسب التسجيل فان انصار الحركة دخلوا الى باحة المقر الذي تحول الى بناية امنية بأسم "فوج حفظ القانون" وبدأوا يرددون هتافات حماسية ضد من يعاديهم.

اد مصدر امني في محافظة البصرة، يوم الجمعة، بأن العشرات من أنصار حزب "ثأر الله" الاسلامي هددوا باقتحام مقرهم وطرد القوات الامنية منه، مشيرا الى وقوع اصابات بينهم وبين افراد الامن.

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