واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي  

2020/05/23 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجری رئیس الوزراء العراقي مصطفی الكاظمي اتصالا هاتفیا مع وزیر الخارجية الامریكي مایك بومبیو بحث خلاله التحضیرات للبدء بالحوار الاستراتیجي بین البلد...

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