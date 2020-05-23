داعش يغتال موظفا في رئاسة جامعة كركوك ويضرم النيران بحقل في المحافظة

2020/05/23 | 08:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت ان عناصر من تنظيم داعش اغتالوا موظفا في رئاسة جامعة كركوك جنوب غرب المحافظة.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان عناصر التنظيم قتلوا فلاحا يُدعى (أ، ن) في قرية قوشقايه التابعة لقضاء الدبس جنوب غرب كركوك.

واوضح المصدر ان هذا الفلاح يعمل ايضا موظفا في رئاسة جامعة كركوك.

واضاف المصدر ان عناصر من داعش اقدموا على اضرام النار في حقل للحنطة في قاطع الحميرة بين تازة وناحية الرشاد وزرع طريقها بالعبوات الناسفة لعرقلة وصول فرق الإطفاء.

ونوه المصدر الى ان ا للواء 16 بالحشد الشعبي بادر الى تطهير الطريق وإزالة العبوات الناسفة.

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