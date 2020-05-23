مكافحة اجرام نينوى تلقي القبض على داعشي والمتستر عليه في ايسر الموصل

2020/05/23 | 08:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى تمكنت مديرية مكافحة الاجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين من القاء القبض على الداعشي ( ح ا ح ف ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( بديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.وقالت المديرية في بيان، انه “منذ انتهاء عمليات التحرير […]

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