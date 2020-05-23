القبض على سراق الدراجات النارية في كربلاء

2020/05/23 | 08:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء تمكنت مفارز لمديرية مكافحة إجرام كربلاء من القبض على 3 متهمين بسرقة 13 دراجة نارية.وقال بيان للمديرية، ان “المتهمين اعترفوا بعد مواجهتم بالأدلة، بقيامهم بسرقة ثلاثة عشر دراجة في مناطق مختلفة من محافظة كربلاء المقدسة”.واضاف، ان “اقوالهم صدقت قضائياً وتم اجراء كشف الدلالة على محال الحوادث بدلالتهم وجاءت مطابقة لاعترافاتهم […]

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