النص الكامل لخطاب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني

2020/05/23 | 08:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

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